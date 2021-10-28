الريال يفرط في الانفراد بصدارة "الليغا" بتعادل سلبي مع أوساسونا

المصدر: د ب أ

فرط ريال مدريد في فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع ضيفه أوساسونا أمس الأربعاء في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وأصبح في جعبة الريال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، 21 نقطة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، المتساوين معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد أوساسونا، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، إلى 19 نقطة في المركز السادس.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ 90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز