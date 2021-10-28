مونشنغلادباخ يسحق البايرن 5-صفر ويخرجه من كأس ألمانيا

المصدر: رويترز

سجل بروسيا مونشنغلادباخ ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة ليسحق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 5-صفر أمس الأربعاء ويخرجه من الدور الثاني لبطولة الكأس.

وشهدت البداية الرائعة لغلادباخ تسجيل هدفين للجزائري رامي بن سبعيني وآخر من كواديو كوني ليتقدم الفريق 3-صفر قبل أن يسجل بريل إمبولو ثنائية في بداية الشوط الثاني ويحسم المباراة.

وأصبح غلادباخ أول فريق يسجل خمسة أهداف أمام النادي البافاري القوي منذ فوز بروسيا دوتموند 5-2 في نهائي كأس ألمانيا 2012، وأول فريق على الإطلاق يسجل ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة أمام بايرن في مباراة بكأس ألمانيا.

واحتاج الفريق إلى 80 ثانية فقط ليفتتح التسجيل عندما قطع كوني تمريرة من ألفونسو ديفيز ليضع الكرة في مرمى الحارس مانويل نوير.

وفي ظل معاناة دفاع بايرن من فوضى عارمة كان ينبغي على أصحاب الأرض هز الشباك مرة أخرى، حيث اقترب يوناس هوفمان وإمبولو من التسجيل.

وضاعف غلادباخ النتيجة في الدقيقة 15 عندما تفوق بن سبعيني على خط دفاع بايرن وتابع تمريرة عرضية من هوفمان ويضع الكرة في شباك نوير.

وقبل أن يحصل الضيوف على أية فرصة للتعافي أسقط لوكاس هرنانديز، الذي أوقفت محكمة في إسبانيا أمس تنفيذ حكم بحبسه ستة شهور، إمبولو داخل منطقة الجزاء ليحرز بن سبعيني هدفه الشخصي الثاني والثالث لغلادباخ عندما أرسل نوير إلى الزاوية الخطأ.

ومع غياب يوليان ناغلزمان مدرب البايرن عن الفريق لإصابته بكوفيد-19 اضطر مساعده دينو توبمولر للانتظار حتى الشوط الثاني ليجري عدة تبديلات هجومية لفريقه الذي أحرز 33 هدفا في أول تسع مباريات بالدوري.

لكن قبل حتى أن يدخل الفريق الزائر في إيقاع المباراة بعد الاستراحة سجل غلادباخ مرة أخرى عندما تجاوز إمبولو اثنين من المدافعين ليضع الكرة بين ساقي نوير.

وأضاف الدولي السويسري هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57 عندما وجد المساحة ليحرز الهدف الخامس لفريقه.

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