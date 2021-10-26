موعد عودة راموس لتدريبات باريس سان جيرمان

المصدر: د ب أ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه ينتظر عودة سيرجيو راموس إلى تدريبات الفريق في الأسبوع المقبل بعد فترة غياب بسبب الإصابة، بينما يتوقع غياب ماركو فيراتي عن الملاعب لمدة نحو شهر واحد.

وانضم راموس إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد الإسباني قبل بداية هذا الموسم، وذلك بعد أن قضى 16 عاما مع الفريق الملكي الإسباني.

وكان راموس ضمن مجموعة من الصفقات البارزة التي أبرمها سان جيرمان في سوق الانتقالات، حيث ضم الفريق أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيانلويجي دوناروما وجيورجينيو فاينالدوم وأشرف حكيمي.

لكن راموس لم يسجل ظهوره الأول مع سان جيرمان حتى الآن بعدما تعرض لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) في نهاية يوليو، وذلك بعد أن غاب عن الملاعب لفترات من موسم 2020 / 2021 بسبب مشكلات تتعلق باللياقة ومشكلة سابقة في ربلة الساق.

وتوخى سان جيرمان الحذر بشأن عودة راموس إلى التدريبات من أجل تفادي تفاقم إصابته، لكن يبدو أنه بات قريبا من تسجيل ظهوره الأول.

وذكر سان جيرمان عبر موقعه على الإنترنت :"برنامج تعافي سيرجيو راموس، الذي جرى تنسيقه من جانب الجهاز الطبي، يتطور كما كان مخطط له."

وأضاف :"يتوقع أن يتمكن من بدء التدريبات مع بقية لاعبي الفريق في الأسبوع المقبل."

أما فيراتي، فينتظر غيابه لفترة بسبب إصابة في أعلى الفخذ، ويتوقع النادي أن يستغرق التعافي نحو شهر.

وبذلك، سيغيب الايطالي الدولي فيراتي عن الفريق في مبارياته الخمس المقبلة في كل المسابقات، ومن بينها مباراتاه في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

كذلك كشف النادي أن الشكوك تحوم حول مشاركة كيليان مبابي في المباراة المقررة أمام ليل يوم الجمعة المقبل، بسبب وعكة صحية، وسيجرى تقييم حالته خلال اليومين المقبلين.

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