بيع بطاقة رياضية تحمل صورة وتوقيع سيرينا وليامز بمبلغ قياسي

المصدر: رويترز

قالت دار جولدن للمزادات في نيوجيرزي إن بطاقة تحمل صورة سيرينا وليامز وتوقيع لاعبة التنس الأمريكية البارزة تعود لعام 2003 أصبحت أغلى بطاقة رياضية للسيدات بعد أن تم بيعها مقابل 44280 دولارا في مزاد الأسبوع الماضي.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 34440 دولارا لبطاقة رياضية خاصة بلاعبة كرة القدم الأمريكية ميا هام بيعت في يونيو حزيران.

ونقلت شبكة (ئي.اس.بي.ان) عن كين جولدن مؤسس دار المزادات قوله "بدأ الناس يقبلون على البطاقات الرياضية كمقتنيات".

ولم تلعب سيرينا البالغ عمرها 40 عاما، والتي لا تزال تبحث عن معادلة الرقم القياسي للفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى البالغ 24 لقبا، منذ إصابتها في الدور الأول لويمبلدون في أغسطس.

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