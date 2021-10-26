رجل الأعمال الأمريكي كريشنر يريد شراء ديربي كاونتي الإنجليزي

المصدر: رويترز

أكد رجل الأعمال الأمريكي كريس كريشنر أنه يريد شراء نادي ديربي كاونتي الإنجليزي المتعثر في خطاب مفتوح موجه إلى الجماهير.

ووُضع ديربي، الذي يقوده وين روني مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، تحت الحراسة في سبتمبر وخصمت 12 نقطة من رصيده ليصبح في قاع الترتيب بدوري الدرجة الثانية.

وقال كريشنر (34 عاما) إنه يريد إخراج ديربي من الحراسة ويتطلع لموافقة رابطة الدوري الإنجليزي ليصبح مالكا للنادي.

وأضاف في خطاب نشرته صحيفة ديربي تليغراف أمس الاثنين "في هذه المرحلة تبدو عملية الإدارة معقدة ولكنني أبلغت المسؤولين بأنني أرغب في العمل وسط هذه التعقيدات".

وتابع "بشكل واضح، أنا في بداية الإجراءات الواجب اتخاذها مع المسؤولين والرابطة واحترم هذه الآليات، ومع ذلك يتواصل فريقي بالفعل مع كل الأطراف لمناقشة من أين نبدأ".

وأشار كريشنر إلى أنه شاهد تعادل ديربي على أرضه 2-2 مع لوتون تاون في استاد برايد بارك الأسبوع الماضي.

ويستضيف ديربي، الذي لا يزال ممنوعا من التعاقدات، بلاكبيرن روفرز يوم السبت.

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