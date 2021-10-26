سيلتا فيغو يستعيد نغمة الانتصارات في "الليغا" بثلاثية في خيتافي

المصدر: د ب أ

استعاد سيلتا فيغو نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تجاوز عقبة مضيفه خيتافي بالفوز عليه 3 / صفر، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان سيلتا فيغو قد خسر أخر مباراتين له في الدوري أمام كل من إشيلية وإلتشي بنتيجة واحدة 1 / صفر، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في هذه المرحلة.

ويدين سيلتا فيغو بالفضل في الفوز إلى لاعبه سانتي مينا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 55 و73، فيما سجل إياجو أسباس في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة طرد إثنين من لاعبي فريق سيلتا فيغو، وهم داكونام دجيني وتشيما في الدقيقتين 63 و81 على الترتيب.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

على الجانب الأخر، تلقى خيتافي هزيمته الثامنة هذا الموسم، وواصل مسلسل تراجعه في النتائج بالموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.

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