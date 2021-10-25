أتلتيكو مينيرو يعزّز صدارته للدوري البرازيلي بالفوز على كويابا

المصدر: د ب أ

عزز فريق أتلتيكو مينيرو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على كويابا 2 / 1 مساء أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل إنترناسيونال مع كورينثيانز 2 / 2.

وتقدم كويابا بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة بهدف سجله ناثان ألان دي سوزا لاعب أتلتيكو مينيرو بالخطأ في مرمى فريقه.

وأدرك أتلتيكو مينيرو التعادل بعدها بدقيقة واحدة عن طريق هالك، ثم سجل زميله خاير رودريجيز جونيور هدف الفوز 2 / 1 للفريق في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وارتفع رصيد أتلتيكو مينيرو إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام فورتاليزا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كويابا عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وأفلت إنترناسيونال من الهزيمة أمام كورينثيانز وتعادل معه 2 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام كورينثيانز.

وتقدم إنترناسيونال بهدف سجله رودريجو أوليفيرا ليندوسو في الدقيقة التاسعة ثم رد كورينثيانز بهدفين سجلهما إيديمو فيريرا كامبوس وفابيو سانتوس روميو في الدقيقتين 61 و67، وجاء هدف روميو من ضربة جزاء.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز كورينثيانز، لكن إنترناسيونال خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المواجهة عن طريق جوستافو مايا.

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