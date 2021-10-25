تعرض سيارة كومان لهجوم بعد هزيمة برشلونة من الريال.. فيديو

المصدر: د ب أ

أدان نادي برشلونة تصرفات المشجعين، الذين هاجموا سيارة رونالد كومان، المدير الفني للفريق، خلال مغادرته لاستاد "كامب نو"، الذي شهد هزيمة الفريق أمام غريمه ريال مدريد 1 / 2 في مواجهة الكلاسيكو، التي جمعت بينهما أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 32، وذلك في أول مشاركة للاعب في الكلاسيكو، ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، قبل أن يخطف البديل سيرجيو أغويرو الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد وبفارق الأهداف فقط أمام أشبيلية، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وحقق ريال مدريد أمس الانتصار الرابع على التوالي في مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة في كل المسابقات، وهي أفضل سلسلة للفريق في هذه المواجهات منذ العام 1965.

وأخفق برشلونة بذلك في تحقيق الفوز خلال خمس مواجهات كلاسيكو متتالية في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة لم يحقق خلالها برشلونة الفوز أمام أي فريق في الدوري منذ مايو 2008.

وأصبح رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، ثاني مدرب للفريق يتعرض للهزيمة خلال أول ثلاث مواجهات كلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث واجه هذا المصير باتريك أوكونيل بين عامي 1935 و1940.

وفي ظل تواجد برشلونة في المركز التاسع بالدوري والمركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال، تتزايد الضغوط الواقعة على كومان، حيث يتزايد قلق جماهير الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج.

وظهرت هذه المشاعر عقب مباراة الكلاسيكو، حيث قامت مجموعة من مشجعي برشلونة بمهاجمة سيارة كومان لدى مغادرته ملعب كامب نو.

وأصدر برشلونة بيانا استنكر فيه هذه السلوك وتعهد بتعزيز تدابير الأمن لمنع تكرار ذلك.

وذكر برشلونة في البيان :"نادي برشلونة يدين بشكل علني تلك الأعمال العنيفة وغير اللائقة تجاه مدربنا خلال مغادرته كامب نو".

وأضاف :"النادي سيتخذ إجراءات أمنية وانضباطية من أجل عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

ويحل برشلونة ضيفا على رايو فايكانو يوم الأربعاء المقبل، ويتطلع إلى نفض غبار هزيمة الكلاسيكو عبر المواجهة المقبلة أمام فايكانو صاحب المركز السابع بالدوري.

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