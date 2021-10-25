أياكس يعزز صدارته للدوري الهولندي بانتصار ساحق على إيندهوفن

المصدر: د ب أ

عزز فريق أياكس موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا ساحقا في مباراة القمة أمام إيندهوفن وتغلب عليه 5 / صفر أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت أمس، تغلب فينورد على مضيفه كامبور 3 /2 ونيميغن على مضيفه تفينتي أنشيده 2 / 1 وجرونينغين على الكمار 2 / صفر وجو أهيد إيجلز على مضيفه فيتيسه أرنهيم 2 /1.

وسجل الأهداف الخمسة لأياكس، ستيفن برجيوس وسيباستيان هيلير وأنتوني ودافي كلاسين ودوشان تاديتش في الدقائق 19 و56 و66 و76 و90.

ورفع أياكس رصيده بذلك إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام إيندهوفن صاحب المركز الثاني.

وعلى استاد كامبور، تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق دافيد سامبيسا في الدقيقة 23 لكن فينورد رد بهدفين حملا توقيع بريان لينسين وفريدريك أورسنيس في الدقيقتين 25 و45.

وفي الشوط الثاني، سجل دافيد سامبيسا الهدف الثاني له ولكامبور في الدقيقة 50 قبل أن يحرز ثيريل مالاسيا هدف الفوز لفينورد في الدقيقة 58.

ورفع فينورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد كامبور عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتغلب جرونينجين على الكمار بهدفين نظيفين سجلهما سيريل نجونجي ومايكل دي لييو في الدقيقتين 20 و71.

وارتفع رصيد جرونينجين إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد الكمار عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب دي جرولش فيست ، تقدم إلايس تافسان بهدف لنيميغن في الدقيقة 50 لكن بعد ثمان دقائق فقط أدرك فيرجيل ميسيدجان التعادل لتفينتي وتكفل خافيير فيت بتسجيل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد نيميغن إلى 14 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة خلف تفينتي صاحب المركز السابع.

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