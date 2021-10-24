الشيخاوي يقود النجم الساحلي لدور مجموعات أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

أحرز المخضرم ياسين الشيخاوي هدفين ليقود النجم الساحلي لاكتساح الجيش الرواندي 4-صفر والتأهل الى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وتأهل النجم الساحلي بفوزه 5-1 في النتيجة الإجمالية بعد تعادله ذهابا 1-1 على ملعب منافسه الذي انتقل للعب في كأس الاتحاد الأفريقي.

وبدأ النجم الساحلي بقوة وافتتح التسجيل بعد 19 دقيقة من ركلة جزاء نفذها الشيخاوي البالغ من العمر 35 عاما.

وعزز الشيخاوي تفوق الفريق التونسي بالهدف الثاني عقب تمريرة عرضية من الجزائري الطيب المزياني بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ولعب بطل رواندا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كلوز نيوموجبو في الدقيقة 65، واستغل النجم الساحلي تفوقه العددي ليضيف هدفين آخرين.

وسجل المهاجم البديل محمد الضاوي الهدف الثالث من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يكمل الغيني علي سوما الرباعية في الدقيقة التالية.

وقال عماد بن يونس مساعد مدرب النجم الساحلي "سجلنا أربعة أهداف وحافظنا على شباكنا نظيفة لنتأهل باستحقاق إلى دور المجموعات، لكننا سنواصل العمل لتطوير مستوى الفريق".

كما صعد المريخ السوداني إلى دور المجموعات بفوزه 4-3 في النتيجة الإجمالية على زاناكو الزامبي رغم خسارته 2-1 خارج ملعبه في لقاء الإياب اليوم السبت.

وفجر أمازولو من جنوب أفريقيا أكبر مفاجأة في الدور الأول، وأطاح بمازيمبي بطل الكونجو الديمقراطية والفائز باللقب خمس مرات.

وتعادل الفريقان 1-1 في لوبمباشي اليوم السبت لينتصر ممثل جنوب أفريقيا بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب تعادلهما بدون أهداف ذهابا.

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