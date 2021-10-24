هاتريك طارمي يقود بورتو لصدارة الدوري البرتغالي

المصدر: د ب أ

عاد المهاجم الإيراني الشهير مهدي طارمي لممارسة هوايته في هز الشباك بالدوري البرتغالي لكرة القدم ، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بورتو إلى فوز ثمين ومستحق على مضيفه تونديلا اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فاماليكو على مضيفه سانتا كلارا 2 / صفر.

وقلب بورتو تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 / 1 على مضيفه تونديلا ليرفع رصيده إلى 23 نقطة تصدر بها الدوري البرتغالي مؤقتا بفارق نقطتين أمام بنفيكا الذي يحل ضيفا على فيزيلا غدا في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتقدم تونديلا بهدف مبكر للغاية سجله نيتو بورجيس في الدقيقة الرابعة ولكن بورتو رد بثلاثة أهداف (هاتريك) سجلها طارمي في الدقائق 19 و43 و79 .

وشهدت الدقيقة 28 من المباراة طرد إكير أوندابارينا من تونديلا.

وتخلص فاماليكو من دوامة النتائج السلبية في الدوري البرتغالي وحقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على مضيفه سانتا كلارا 2 / صفر.

ورفع فاماليكو رصيده إلى ست نقاط ليقفز إلى المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط أمام سانتا كلارا الذي مني اليوم بالهزيمة الثالثة له مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وسجل الفرنسي سيمون بانزا هدفي المباراة في الدقيقتين 44 و54 من ضربة جزاء لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 89 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وأنهى سانتا كلارا اللقاء بتسعة لاعبين فقط بعد طرد لاعبيه كريستيان جونزاليس وخوليو رومايو في الدقيقتين 51 و90 .

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