الأهلي المصري يكتسح جندرماري بسداسية في أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

تجاوز الأهلي المصري حامل اللقب أداء باهتا في الشوط الأول ليسحق جندرماري ناسيونال بطل النيجر 6-1 في القاهرة في إياب الدور الأول بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وتأهل الأهلي، بطل أفريقيا عشر مرات، إلى دور المجموعات للموسم السابع على التوالي بعد انتصاره 7-2 في النتيجة الإجمالية، عقب تعادله ذهابا 1-1 في النيجر الأسبوع الماضي.

وتقدم الأهلي عن طريق مهاجمه محمد شريف في الدقيقة التاسعة بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء فشل حارس جندرماري في التعامل معها، وضاعف محمد مجدي "قفشة" النتيجة في الدقيقة 17 بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من محمود عبد المنعم "كهربا" في الجناح الأيسر.

لكن جندرماري قلص الفارق في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة عن طريق إيسوفو هينسا، وأظهر بطل النيجر شجاعة في مواجهة حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وفي الشوط الثاني، رفع الأهلي من مستواه وأضاف أربعة أهداف أخرى ليحسم انتصاره ومكانه في دور المجموعات على حساب منافسه المتواضع.

وسجل قفشة الهدف الثالث في الدقيقة 58، وأضاف البديل حسين الشحات الهدف الرابع من مسافة قريبة بعد تمريرة أخرى من الجناح الأيسر أرسلها كهربا الذي أحرز الهدف الخامس بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

واختتم لاعب الوسط حمدي فتحي سداسية الأهلي في الدقيقة 89 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وانضم الأهلي إلى غريمه التقليدي الزمالك الذي حجز مكانه في دور المجموعات أمس الجمعة على حساب توسكر الكيني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز