سيتي يواصل المطاردة على الصدارة بفوز ثمين على برايتون

المصدر: د ب أ

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الجيدة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم وحقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 / 1 على مضيفه برايتون اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر تشيلسي وبفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يلتقي مانشستر يونايتد غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة لكنه ظل في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام علما بأنه مني اليوم بالهزيمة الثانية له في تسع مباريات خاضها بالمسابقة كما جاءت الهزيمة اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية للفريق بالمسابقة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها إلكي جيوندوجان في الدقيقة 13 وفيل فودين في الدقيقتين 28 و31 فيما سجل البديل أليكسيس ماكاليستر هدف حفظ ماء الوجه لبرايتون في الدقيقة 81 قبل أن يحرز البديل رياض محرز هدف مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورغم محاولات برايتون لإظهار بعض الندية أمام ضيفه في الدقائق الأول ، كان مانشستر سيتي هو الافضل والأخطر وسنحت له أكثر من فرصة خطيرة في بداية اللقاء.

وسدد جواو كانسيلو كرة قوية زاحفة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة تصدى لها حارس مرمى برايتون.

وفي الدقيقة 11 ، سنحت فرصة ذهبية للضيوف ولكن المدافع لويس دينك أبعد الكرة من فوق خط المرمى اثر تسديدة رائعة من جابرييل جيسوس.

وأثمرت محاولات مانشستر سيتي هدف التقدم في الدقيقة 13 بتوقيع الألماني إلكاي جيوندوجان.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة لمانشستر وتسديدة من فيل فودين ولكن الكرة ارتطمت بأحد اللاعبين لتعلو داخل منطقة الجزاء ، وحاول الحارس التقاطها لكنها تعامل معها بشكل سييء لتسقط أمام برناردو سيلفا الذي سددها في مواجهة المرمى وأكملها جيوندوجان إلى داخل المرمى.

واحتج لاعبو برايتون بدعوى تسلل جيوندوجان ولكن نظام حكم الفيديو المساعد (فار) أثبت عدم تسلله.

وهدأ إيقاع اللعب من جانب مانشستر بعد الهدف ما أعطى برايتون الفرصة لتقديم بعض المحاولات الهجومية التي لن تسفر عن شيء فيما كانت الفرصة الأخطر من نصيب مانشستر سيتي اثر انفراد من فيل فودين في الدقيقة 18 تصدى له الحارس.

ورغم هذا ، سجل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 28 ليوجه صدمة قوية لطموحات برايتون.

وجاء الهدف اثر هجمة لبرايتون أمام منطقة جزاء مانشستر سيتي قطعت منها الكرة وتم تمريرها إلى برناردو سيلفا المندفع في وسط الملعب ليتقدم بها ثم يمررها أمامية متقنة إلى جاك جريليش الذي تقدم بالكرة إلى منطقة الجزاء ثم مررها إلى زميله فودين المندفع أيضا على حدود المنطقة ليسددها فودين من وسط المنطقة مباشرة في سقف الشباك.

ولم يهدأ طوفان مانشستر عند هذا الحد بل سجل الفريق هدفه الثالث في الدقيقة 31 بتوقيع فودين.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة لمانشستر مرر منها جيسوس الكرة بينية متقنة لزميله جريليش المندفع داخل المنطقة ليسددها جريليش باتجاه الحارس الذي تصدى لها لكن الكرة ارتدت إلى جيسوس الذي سددها من وسط منطقة الجزاء لتلمس زميله فودين وترتطم بيد الحارس وتكمل طريقها إلى داخل المرمى.

وباءت محاولات برايتون للرد في نهاية الشوط الأول لينتهي الشوط بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وهدأ إيقاع اللعب من قبل مانشستر سيتي في الشوط الثاني ما منح برايتون الفرصة للقيام ببعض المحاولات الهجومية أملا في تقليص النتيجة.

ورغم هذا ، جاء الأداء سجالا بين الفريقين في هذا الشوط دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.

وتسبب إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في ضربة جزاء ضد فريقه في الدقيقة 80 بتدخله القوي مع البديل إينوك مويبو ليسقطه داخل منطقة الجزاء اثر هجمة سريعة لبرايتون.

واعترض لاعبو مانشستر على الهدف بدعوى وجود تسلل على أحد لاعبي برايتون في بداية الهجمة ولكن الحكم أشار إلى احتساب ضربة الجزاء.

وسدد البديل الآخر أليكسيس ماكاليستر ضربة الجزاء مسجلا هدف حفظ ماء الوجه لبرايتون في الدقيقة 81 .

وشهدت الدقائق التالية عدة محاولات من الفريقين بعدما أثارت التبديلات التي أجراها المدربان في الشوط الثاني نشاطا واضحا في الأداء.

وفيما بدا اللقاء في طريقه للنهاية بهذه النتيجة ، سجل البديل الجزائري رياض محرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي اثر هجمة سريعة للفريق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع فشل خلالها دفاع برايتون في إبعاد الكرة اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليمررها فودين إلى محرز الذي سددها في شباك أصحاب الأرض قبل ثوان على صفارة نهاية اللقاء.

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