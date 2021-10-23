نيمار يعود إلى تشكيلة سان جيرمان في زيارة إلى مرسيليا

المصدر: رويترز

تعافى نيمار من إصابة بالعضلة الضامة ويمكنه الالتحاق بليونيل ميسي وكيليان مبابي في هجوم باريس سان جيرمان عند مواجهة الغريم أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا الأحد.

وخرج المهاجم البرازيلي، الذي غاب عن الفوز 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، من قائمة المصابين ومن المتوقع انضمامه للتشكيلة.

ويواصل المدافع سيرجيو راموس، الذي لم يشارك منذ انضمامه من ريال مدريد هذا الموسم بسبب مشكلة في ربلة الساق، التدريب بمفرده بينما يغيب لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس بسبب إصابة بالفخذ.

وقال المدرب ماوريسيو بوكيتينو اليوم السبت "نيمار سيكون متاحا للعب المباراة".

وفاز سان جيرمان ثماني مرات في آخر عشر مواجهات ضد مرسيليا الذي يتطلع لأول انتصار في ملعبه فيلودروم ضد فريق العاصمة خلال عشر سنوات.

وأضاف بوكيتينو "خضت هذه القمة لاعبا ومدربا وكل مواجهة لها قصة خاصة وستبقى قمة ولا يقتصر الأمر على ثلاث نقاط فقط.

"ليست مثل أي مباراة أخرى وترتبط بالكبرياء والعواطف لدينا ولدى الجماهير".

وسيعود الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للتشكيلة أيضا بعد غيابه عن مواجهة لايبزيج للإيقاف.

ويتطلع مبابي لمعادلة رقم زلاتان إبراهيموفيتش ليصبح رابع أفضل هداف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في القرن 21 ولا يزال مهاجم فرنسا في سن 22.

وأحرز مبابي 112 هدفا في المسابقة بفارق هدف عن السويدي إبراهيموفيتش بينما يتصدر إدينسون كافاني القائمة برصيد 138 هدفا.

ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 27 نقطة من عشر مباريات بينما يحتل مرسيليا المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن القمة وله مباراة مؤجلة.

ويؤمن خورخي سامباولي مدرب مرسيليا بإمكانية تحقيق مفاجأة.

وقال المدرب الأرجنتيني "لا اعتبر هذا اللقب في جعبة سان جيرمان. صحيح أنه يتحلى بالثبات لكن الكثير من الأسباب تجعلنا نفكر في إمكانية تحقيق شيء ما ضدهم.

"يجب أن نستغل الفرص المتاحة في المباراة ونتطلع لذلك والجماهير أيضا".

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