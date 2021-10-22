فيرنانديز يواجه خطر الغياب عن مانشستر يونايتد أمام ليفربول

المصدر: د ب أ

يواجه برونو فيرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، خطر الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليفربول المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن برونو فيرنانديز يتواجد مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد الذين يعانون من آثار مباراة الفريق أمام أتالانتا التي أقيمت أمس الأول الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وأكد أولي جونار سولشاير أن بعض اللاعبين اضطروا للغياب عن مران الفريق اليوم الجمعة، قبل أكثر بقليل من 48 ساعة من مواجهة ليفربول.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"المباريات مثل التي خضناها يوم الأربعاء الماضي دائما ما تجلب معها الكدمات".

وأضاف :" أصيب لاعبان أو ثلاثة من هذه المباراة. ربما يكون برونو واحدا من الذين تحوم حولهم الشكوك، ولكنه يفعل كل شيء في إمكانه ليكون جاهزا".

وتعرض فريد وماركوس راشفورد لكدمات أمام أتالانتا واضطرا للخروج من الملعب.

وتعرض راشفورد، الذي كان يخوض مباراته الأولى كأساسي بسبب جراحة في الكتف، لإصابة في القدم بعدما سجل أول أهدافه في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد 3 / 2.

وقال سولشاير :" كان مجهودا عظيما طوال المباراة - عودة عظيمة، وليلة عظيمة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف :"لدينا بعض المصابين بالكدمات. ولكننا مازلنا في يوم الجمعة، والمباراة يوم الأحد، وسنعطي لكل لاعب وقته".

وأضاف :"اليوم (في المران)،لم يتواجد كل اللاعبين، لكن دعونا نرى ما سيحدث يوم الأحد. أتمنى أن أستطيع اختيار فريق مكتمل. ربما سأختار الفريق في ظل غياب لاعبين أو ثلاثة".

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