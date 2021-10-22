أنشيلوتي: برشلونة يعيد اكتشاف هويته

المصدر: د ب أ

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأن برشلونة يعيد اكتشاف هويته، حيث بدأ الفريق يستعيد توازنه بعد بداية بطيئة هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني، حيث يبتعد عن الريال بفارق خمس مراكز، ولكن بفارق نقطتين فقط، ويستعد الفريقان لمواجهة الكلاسيكو يوم الأحد.

ويعيش رونالد كومان، الذي كان على وشك الرحيل من الفريق مطلع أكتوبر الماضي، تحت ضغط بعد بداية مختلطة في الدوري هذا الموسم، بينما خسر مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2000 / 2001.

ولكن، بعد تطور الفريق في الجولات الأخيرة، استبعد خوان لابورتا، على الأقل مؤقتا، إقالته، وقال أنشيلوتي - الذي لم يفز خارج أرضه على برشلونة في خمس محاولات- إن برشلونة في طريقه للعودة.

وقال أنشيلوتي لوسائل الأعلام في مدريد :" إنه فريق (برشلونة) يعود بمعنى أنه يعاني من العديد من المشاكل، ولكن رويدا رويدا يجد هويته ويتطور".

وأضاف :"من غير المهم كيف يصل الفريق إلى مثل هذه النوعية من المباريات، ولكن نوع المباراة التي يمكنه الحصول عليها".

رغم أرقام أنشيلوتي السلبية خارج أرضه، ربما يسافر مدريد إلى كامب نو وهو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة، نظرا لأن برشلونة فشل في الفوز على الريال في آخر أربع مباريات جمعتهما.

وخسر كومان أول مباراتين له في الكلاسيكو بالدوري- ولا يوجد سوى باتريك أوكونيل، خلال الفترة من 1935 إلى 1940 ، الذي خسر في مبارياته الثلاثة الافتتاحية أمام الريال كمدير فني لبرشلونة.

وبينما يبحث الريال عن فوزه الرابع على التوالي أمام برشلونة في كل المسابقات، ألمح أنشيلوتي أن الدفاع سيكون هو العامل الحاسم أمام فريق كومان، الذي سجل في 34 مباراة في آخر 35 مباراة بالدوري على أرضه.

وقال :" بالنسبة لفريقنا فإن أهم شيء دائما هو الدفاع بشكل جيد، الدفاع بشكل جيد هو مفتاح كل شيء. كل المباريات التي أنهيناها بشباك نظيفة فزنا بها".

وأكد :"المشكلة لهذا الفريق هي عدم تسجيل الأهداف، ولكن ليس استقبالها. لذلك، في أغلب الأوقات أحاول التركيز على هذا".



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