سولشار: رونالدو فريد من نوعه وصلاح في ذروة تألقه

المصدر: رويترز

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إنه كان دائما يدعم كريستيانو رونالدو لتسجيل الأهداف، لكنه اعترف بأن محمد صلاح مهاجم ليفربول يقدم أفضل أداء في مسيرته قبل قمة الفريقين في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الممتاز بسبعة أهدافن كما أنه صنع أربعة اخرين في ثماني مباريات، وسجل خمسة أهداف في دوري أبطال اخرى.

ولا يريد يورجن كلوب مدرب ليفربول عقد مقارنة بين المهاجمين، لكن سولشار أشاد بصلاح وزملائه في هجوم ليفربول، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا.

وقال سولشار للصحفيين "دائما أدعم كريستيانو في أي بطولة، إنه مميز وفريد من نوعه وسجله التهديفي رائع، لكن صلاح متألق. يمكنك رؤية بعض الأهداف التي أحرزها (صلاح) مؤخرا.

"ندرك أنه يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للدفاع أمامه. لا يظهر لاعبون مثله كثيرا. يجب أن نستمتع بهؤلاء اللاعبين".

وأضاف المدرب النرويجي "ليس فقط هو (صلاح)، فأنا معجب بشدة بهجوم ليفربول لسنوات عديدة. ماني وفيرمينو وربما يلعب جوتا. يجب أن تركز عليهم لمدة 95 دقيقة للحفاظ على عدم اهتزاز شباكنا".

وليفربول الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وسجل ثلاثة أهداف على الأقل في اخر ثماني مباريات خارج ملعبه في كافة المسابقات.

وأضاف سولشار "أنهم في حالة رائعة، ويملكون بعض المهارات الفردية التي لا يمكنك الدفاع أمامها تقريبا، لكن كفريق يجب أن نتحلى بالصلابة والشراسة والقوة.

"نحتاج لتقديم أقصى ما لدينا لتحقيق نتائجة أمام أحد أفضل أندية أوروبا والعالم. ليفربول أحد أفضل أندية العالم حاليا.

"ما فعله ليفربول في السنوات الأربع الأخيرة هو ما نسعى لتحقيقه. لقد أنهينا الموسم الماضي في مركز متقدم عنهم، بعد معاناتهم من فترة سيئة مع الإصابات العام الماضي، لكنهم عادوا الآن إلى أفضل حالاتهم".

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