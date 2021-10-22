رابطة الدوريات الأوروبية ترفض إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: د ب أ

رفضت رابطة الدوريات الأوروبية خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتغيير أجندة المباريات الدولية وإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال جاكو سوارت مدير الرابطة في اجتماع بميلانو اليوم الجمعة :"مقترحات الفيفا ضارة للمسابقات الدولية، وللاعبين، وللجماهير".

وفيما يتعلق بموضوع اللعب المالي النظيف، أكدت الرابطة مرة أخرى على الحاجة إلى الاستدامة المالية بين الأندية.

وأوضح كلاوس تومسن رئيس الرابطة أن هناك حاجة للمزيد من العقوبات وتنظيم أفضل للمستثمرين.

وفي إشارة للمحاولة الفاشلة التي قامت بها بعض الأندية الكبرى في أوروبا لإنشاء بطولة دوري السوبر، حذر تومسن من أن الخطر سيظل قائما بشكل دائم إذا لم يتم تعزيز كرة القدم.

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