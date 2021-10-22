كلوب: مانشستر يونايتد يمكن أن يتسبب في مشاكل لليفربول

المصدر: رويترز

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن مانشستر يونايتد فريق استثنائي وانتفاضته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلانتا أظهرت أنه يملك الكفاءة والقدرة على صنع المشاكل لأي فريق.

وتأخر يونايتد 2-صفر أمام الفريق الإيطالي في أولد ترافورد قبل عودته بقوة في الشوط الثاني ليحسم الفوز 3-2 ويتصدر مجموعته.

وقال بول سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق والمحلل التلفزيوني إن كلوب، الذي سيزور أولد ترافورد بعد غد الأحد، ربما شعر بالسعادة بين الشوطين بعدما شاهد أداء يونايتد في الشوط الأول، لكن المدرب الألماني قال إن الحال لم يكن كذلك.

وقال كلوب للصحفيين "لم أشعر بالارتياح أو السعادة أثناء مشاهدة المباراة، لم يكن هناك أي سبب لذلك. أتلانتا تسبب في بعض المشاكل ليونايتد لكن حتى في الشوط الأول، يونايتد سنحت له ثلاث فرص خطيرة وواضحة.

"قدم مانشستر يونايتد عرضا قويا في الشوط الثاني. مع الكفاءة التي يتمتع بها الفريق يمكنه أن يتسبب في مشاكل لأي فريق.

"أعد فريقي لمباراة صعبة أمام منافس استثنائي وجيد حقا. نحن نعمل منذ فترة معا وندرك أننا سنواجه فريقا جيدا حقا، كما أننا نخوض المباراة خارج ملعبنا أيضا".

ولم يحقق يونايتد أي انتصار في اخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر مرتين ليتراجع للمركز السادس.

وقال كلوب إن فريقه سيواجه منافسا قويا في إحدى المباريات البارزة في الموسم.

وأضاف "يونايتد-ليفربول مباراة هائلة. أعتقد أنهم ليسوا سعداء للغاية بالنتائج التي حققها الفريق حتى الآن، لكن جميعا نعلم أن يونايتد قادر على القيام بأشياء لا تصدق ولقد رأينا ذلك بالفعل".

وستشهد المباراة لقاء طال انتظاره بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، لكن كلوب قال إنه لا يوجد جدوى من محاولة المقارنة بين اللاعبين.

وأضاف "لماذا يجب المقارنة بين كريستيانو وصلاح؟ كلاهما لاعب من الطراز العالمي. أود القول إن القدم اليسرى لصلاح ربما تكون أفضل وربما تكون ضربات الرأس لدى رونالدو أفضل وكذلك قدمه اليمنى. ومن ناحية السرعة فكل منهما سريع ويسعى لتسجيل الأهداف دائما".

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