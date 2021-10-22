الانتصار الثالث توالياً لـ "وستهام" والأول لـ "نابولي" في "يوروباليغ"

المصدر: رويترز

اقترب وستهام يونايتد من التأهل لدور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد أن هز كريج دوسون وعيسى ديوب وجارود بوين الشباك في الفوز 3-صفر على ضيفه غينك البلجيكي أمس الخميس ليواصل بدايته المثالية في المجموعة الثامنة.

ويتصدر وستهام الترتيب بتسع نقاط متفوقا على دينامو زغرب ورابيد فيينا وغينك التي تملك ثلاث نقاط، وذلك بعد أن حافظ الفريق اللندني على شباكه نظيفة للمباراة الثالثة تواليا في ثاني أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وضع دوسون وستهام في المقدمة بضربة رأس مع صفارة نهاية الشوط الأول وضاعف ديوب الغلة من صناعة آرون كريسويل، قبل أن يحسم بوين الثلاثية بتسديدة أبدلت اتجاهها بعد مرور ساعة.

وحافظ نابولي على آماله في التأهل عن المجموعة الثالثة بعد أن هز لورينتسو إنسيني وفيكتور أوسيمين وماتيو بوليتانو الشباك في الفوز 3-صفر على ضيفه ليغيا وارسو.

واستمر ليغيا في الصدارة بست نقاط من ثلاث مباريات، بينما يملك نابولي وليستر سيتي، الذي فاز 4-3 على مضيفه سبارتاك موسكو أول امس الأربعاء أربع نقاط لكل منهما مقابل ثلاث نقاط لسبارتاك الرابع.

وضع إنسيني نابولي في المقدمة في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة قبل أن يضاعف أوسيمين المتألق الغلة مسجلا تاسع أهدافه هذا الموسم في كل المسابقات وحسم بوليتانو الفوز بتسديدة بعيدة المدى.

وحافظ أولمبيك ليون على بدايته المثالية في المجموعة الأولى بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى انتصار 4-3 على مضيفه سبارتا براج الذي تقدم 2-صفر بفضل ثنائية من أوكاش هاراسلين.

ورد ليون بقوة، حيث سجل كارل توكو إيكامبي ثنائية، وأضاف حسام عوار ولوكاس باكيتا هدفين آخرين قبل أن يقلص لاديسلاف كريتشي الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستمر ليون في الصدارة بتسع نقاط متفوقا على سبارتا الذي يملك أربع نقاط ورينغرز الذي يملك ثلاث نقاط بعد فوزه على بروندبي 2-صفر في ملعبه بفضل هدفي ليون بالجون وكيمار روفي في الشوط الأول.

وفي المجموعة الرابعة قفز اينتراخت فرانكفورت للصدارة بسبع نقاط متفوفا بنقطة على أولمبياكوس بعد فوزه 3-1 على ضيفه اليوناني.

والفريقان في موقف جيد للتقدم نظرا لأن فنربخشة الثالث يملك نقطتين بينما يملك رويال أنتويرب نقطة واحدة بعد تعادلهما 2-2.

وتصدر موناكو المجموعة الثانية بسبع نقاط من ثلاث مباريات بالفوز 2-1 على مضيفه أيندهوفن، ويتأخر عنه ريال سوسيداد بنقطتين بعد الفوز 1-صفر على مضيفه شتورم جراتس.

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