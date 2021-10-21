مرسيليا ولاتسيو يحافظان على آمالهما وميتيلاند يتعادل مع رد ستار

المصدر: رويترز

تعادل لاتسيو بدون أهداف مع مرسيليا ليحافظ الفريقان على آمالهما في التأهل لدور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم بينما واصل رد ستار بلجراد طريقه نحو التأهل بالتعادل 1-1 مع مضيفه ميتيلاند الدنمركي اليوم الخميس.

ولاحت العديد من الفرص لكل فريق في روما وسدد تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في إطار المرمى وألغى له الحكم هدفا بسبب التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في المجموعة الخامسة بأربع نقاط من ثلاث مباريات متأخرا بفارق الأهداف عن غلطة سراي حيث يحل الفريق التركي ضيفا على لوكوموتيف موسكو متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم.

ويملك مرسيليا صاحب المركز الثالث ثلاث نقاط.

تقدم رد ستار، الفائز ببطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في 1991، على عكس سير اللعب أمام ميتيلاند في المجموعة السادسة بفضل هدف لاعب الوسط ميركو إيفانيتش في الدقيقة 58.

وأهدر أصحاب الضيافة العديد من الفرص في الشوط الأول لكن نيكولاس داير أدرك التعادل في الدقيقة 78 بعد أن ارتدت تسديدة فيكتور ليند من إطار المرمى.

واستمر رد ستار في الصدارة بسبع نقاط من ثلاث مباريات متفوقا بنقطة على براجا البرتغالي الذي فاز 1-صفر على مضيفه لودوجورتس البلغاري. ويملك ميتيلاند نقطتين مقابل نقطة واحدة لفريق لودوجورتس.

وأنعش رابيد فيينا آماله في التقدم بالفوز 2-1 على ضيفه دينامو زغرب ليتساوى مع بطل كرواتيا بثلاث نقاط لكل منهما خلف وست هام متصدر المجموعة الثامنة الذي يستضيف جنك البلجيكي في وقت لاحق.

وضع ماركو جرويل رابيد في المقدمة وحسم المدافع مكسيميليان هوفمان الفوز بعد أن أدرك ميسلاف أورسيتش التعادل في الشوط الأول المثير.

وتقدم رويال أنتويرب مبكرا قبل أن يكافح ليتعادل 2-2 مع مضيفه فنربخشة الذي سجل لاعبه الإكوادوري إينر فالنسيا هدفين وأهدر ركلة جزاء في المجموعة الرابعة.

ولم تخدم هذه النتيجة الفريقين حيث استمرا خلف ثنائي المقدمة حيث يزور أولمبياكوس المتصدر اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني في وقت لاحق.

وفي المجموعة السابعة واصل ثنائي المقدمة باير ليفركوزن وريال بيتيس طريقهما نحو التأهل بعدما تعادلا 1-1 ليرفعا رصيدهما إلى سبع نقاط. ويتفوق هذا الثنائي على سيليتك الثالث الذي يملك ثلاث نقاط بعد فوزه يوم الثلاثاء 2-صفر على ضيفه فرينسفاروش.



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