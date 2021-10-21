فياريال يحقق أول فوز في دوري أبطال أوروبا منذ 13 عاماً

المصدر: رويترز

سجل يريمي بينو وجيرارد مورينو هدفين مبكرين لفياريال ليحقق أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 13 عاما بفوزه 4-1 على يانغ بويز في مباراة مثيرة في استاد فانكدورف أمس الأربعاء.

ودفع هذا الانتصار بالمجموعة السادسة الفريق الإسباني للمركز الثالث بأربع نقاط من ثلاث مباريات، خلف مانشستر يونايتد المتصدر بست نقاط وأتلانتا بأربع نقاط، بينما يتذيل يانغ بويز الترتيب بثلاث نقاط لكنه يحتفظ بفرصته في التأهل قبل ثلاث جولات على نهاية دور المجموعات.

وتلقى بينو هدية عيد ميلاده 19 عندما وجد نفسه وحيدا دون رقابة تماما عند القائم البعيد إثر تمريرة عرضية من ألفونسو بيدرازا ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى ويحرز أول أهدافه في دوري الأبطال ويفتتح فياريال التسجيل بعد ست دقائق من البداية.

وضاعف الفريق الإسباني النتيجة بعدها بعشر دقائق عندما سمح الدفاع لمورينو ليحرز هدفا بضربة رأس عندما وجد مساحة بين مدافعين إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها داني باريخو.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص في الشوط الثاني من مباراة ممتعة للغاية، قبل أن تتكرر المواجهة في إسبانيا عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

لكن إيليا ميشاك قلص الفارق لأصحاب الأرض قبل 13 على النهاية، ليندفع بعدها يانغ بويز من أجل إدراك التعادل لكنه تعرض للخطر ليحسم ألبرتو مورينو وصمويل تشوكويزي الفوز والثلاث نقاط للضيوف بتسديدين متأخرتين.

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