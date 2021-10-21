رغم خسارته لوكاكو وفيرنر.. تشيلسي يسحق مالمو 4-صفر في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

فاز تشيلسي 4-صفر على ضيفه مالمو ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء في مباراة من جانب واحد، بفضل أهداف لأندرياس كريستنسن وكاي هافرتس وركلتي جزاء لجورجينيو.

لكن فوز بطل أوروبا، الذي كان يتطلع للتعافي من خسارته 1-صفر أمام يوفنتوس في الجولة الماضية بالمجموعة، شهد إصابة المهاجمين روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر ومغادرتهما الملعب في الشوط الأول.

وسجل كريستنسن، الذي خاض مباراته 137 مع تشيلسي، أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة التاسعة عندما سدد مباشرة في المرمى إثر تمريرة عرضية من تياجو سيلفا.

وبعدها بتسع دقائق سقط لوكاكو داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من لاسي نيلسن، مما تسبب في استبدال المهاجم البلجيكي، وأضاف جورجينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وركض كالوم هودسون-أودوي نصف مسافة الملعب ليمرر إلى هافرتس ليحرز الهدف الثالث بتسديدة من زاوية صعبة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك في الدقيقة 48.

وبعدها بثماني دقائق حصل تشيلسي على ركلة جزاء أخرى عندما عرقل إريك لارسون أنطونيو روديجر داخل المنطقة قبل أن يسدد، أحرز منها جورجينيو هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء أيضا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز