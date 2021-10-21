يوفنتوس يفوز على زينيت في "الرمق الأخير" بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

سجل ديان كولوسيفسكي هدفا في الدقائق الأخيرة ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ أمس الأربعاء ويحافظ على علامة النجاح الكاملة في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان اللاعب السويدي بدون رقابة داخل منطقة الجزاء وسدد برأسه في المرمى في الدقيقة 86 ليحسم المباراة قليلة الفرص باستاد جازبروم.

وأنقذ حارس زينيت تسديدة لاعب وسط يوفنتوس ويستون ماكيني وحادت تسديدة كلاودينيو لاعب زينيت قليلا عن المرمى في بداية الشوط الثاني، لكن حارسي المرمى لم يواجها الكثير من الخطورة بعد أن سدد الفريقان معا ثلاث كرات فقط داخل إطار المرمى قبل هدف كولوسيفسكي.

ويتصدر فريق المدرب ماسيميليانو أليجري ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، متقدما بست نقاط على زينيت صاحب المركز الثالث وثلاث نقاط على تشيلسي الثاني الذي هزم مالمو متذيل الترتيب 4-صفر في لندن.

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