بشرط جزائي مليار يورو..برشلونة يجدد عقد فاتي حتى 2027

المصدر: رويترز

قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن مهاجمه الشاب أنسو فاتي وافق على توقيع عقد جديد طويل الأمد يستمر حتى 2027.

ويتضمن العقد الجديد للدولي الإسباني البالغ عمره 18 عاما شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.17 مليار دولار).

وكان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني قد أكد أمس الثلاثاء أن ناديه اقترب من تجديد عقد النجم الشاب انسو فاتي لفترة طويلة.

وحطم فاتي العديد من الأرقام القياسية منذ ظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة في 2019 وهو في سن السادسة عشر ، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني يحرز هدفا في الدوري الإسباني، كما ارتفع مستواه بشدة منذ تعافيه من إصابة قوية في الركبة.

وسجل فاتي هدفين خلال 94 دقيقة خاضها في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وبعد حصوله على قميص ميسي (رقم 10) فيبدو أنه بات مستعدا للتألق في صفوف برشلونة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على أدنى تقدير.

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