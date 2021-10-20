سالزبورج يعزز صدارته للمجموعة السابعة بثلاثية في مرمى فولفسبورج

المصدر: د ب أ

عزز ريد بول سالزبورج النمساوي صدارته ترتيب المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه فولفسبورج الألماني اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة.

ورفع ريد بول رصيده إلى 7 نقاط في قمة الترتيب، فيما احتل أشبيلية الإسباني المركز الثاني برصيد نقطتين، قبل لقائه مع مضيفه ليل، القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، فيما احتل فولفسبورج المركز الثالث برصيد نقطتين.

وبادر الألماني كريم عضيمي بالتسجيل مبكرا لسالزبورج في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أدرك فولفسبورج التعادل عن طريق لوكاس نميشا في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف السويسري نوا أوكافور الهدف الثاني للفريق النمساوي في الدقيقة 65، قبل أن يقضي اللاعب ذاته على آمال الضيوف في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لسالزبورج وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.

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