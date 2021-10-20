مبابي "يأخذ بيد" ميسي لتثبيت أقدامه في سان جيرمان

المصدر: رويترز

أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف مع باريس سان جيرمان، كلها في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والفضل يعود إلى زميله كيليان مبابي.

وأبلغ مبابي، الذي سجل هدفا وصنع هدفين لزميله ميسي خلال الفوز 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيغ أمس الثلاثاء، نادي سان جيرمان أنه يريد الرحيل قبل انطلاق الموسم والانتقال إلى ريال مدريد قبل عام واحد من نهاية عقده الساري.

لكن النادي قرر الإبقاء على مهاجم فرنسا، وساهم اللاعب الشاب في نجاح ميسي في التأقلم مع فريقه الجديد.

ومرر مبابي الكرة إلى ميسي قبل أن يحرز قائد الأرجنتين هدفه الأول خلال الفوز 2-صفر على مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وأمس الثلاثاء، حصل مبابي على ركلة جزاء وأهداها لميسي ليسجل هدف التقدم 2-1، بعد أن صنع أيضا هدف التعادل في الشوط الثاني لقائد برشلونة السابق بتمريرة من داخل منطقة الجزاء، ليعوض صاحب الهدفين ظهوره بشكل متواضع قبل الاستراحة.

وفي غياب ميسي ونيمار، نفذ مبابي ركلة الجزاء السابقة لباريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي، لكن اللاعب البالغ عمره 22 عاما قال إنه من العادي بالنسبة له أن يتراجع ويطلب من ميسي تنفيذ الركلة أمام لايبزيغ.

وقبل نهاية المباراة حصل سان جيرمان على ركلة جزاء أخرى في الوقت بدل الضائع، وطلب ميسي من مبابي تنفيذها.

وقال مبابي "هذا عادي وهذا احترام فهو أفضل لاعب في العالم، وإنها أفضلية أنه يلعب معنا ولقد قلت ذلك باستمرار سابقا".

وأضاف "إذا جاءت ركلة جزاء فهو سينفذها ولا مجال لأي حديث. بالنسبة للركلة الثانية فقد طلب مني تنفيذها".

وأهدر مبابي الركلة في الوقت بدل الضائع، حيث أطاح بالكرة عاليا، وهو الشيء السلبي الوحيد للاعب الفرنسي في هذه الليلة التي افتتح فيها أهداف المباراة في استاد بارك دي برينس.

وعانى سان جيرمان في احتواء لايبزيغ في بعض الأوقات، لكنه اجتاز استقبال هدفين وحقق الفوز وبدا أن الفريق لم يتأثر بغياب لاعبه البرازيلي المصاب نيمار.

وقال مبابي "نحن لم نلعب بشكل سيىء، وأعتقد أن هناك بعض الأمور الجيدة، وربما بعض الأمور غير الجيدة، لكن عندما تلعب ضد فرق قوية فإنك تواجه بعض الصعوبات".

وأضاف "الأمر صعب في دوري الأبطال. كل مباراة صعبة. باللعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، تصدرنا المجموعة، وهذا ما ينصب عليه تركيزنا".

ولدى سان جيرمان سبع نقاط ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي بعدما فاز فريق المدرب بيب غوارديولا 5-1 على مضيفه كلوب بروج.

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