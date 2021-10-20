بفوز كبير على دورتموند.. أياكس بالعلامة الكاملة في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

قدم أياكس أمستردام أداء قويا ليسحق بروسيا دورتموند 4-صفر أمس الثلاثاء ويحافظ على علامة النجاح الكاملة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويقترب من حجز مكان في الدور التالي.

وسجل ماركو رويس هدفا في مرماه بعد ركلة حرة نفذها دوسان تاديتش ثم أضاف دالي بليند والجناح البرازيلي أنطوني والمهاجم سيباستيان آلير ثلاثة أهداف أخرى.

ويتصدر أياكس المجموعة الثالثة بتسع نقاط متقدما على منافسه الألماني الذي تعرض لهزيمته الأولى.

واحتاج النادي الهولندي إلى 11 دقيقة ليتقدم أمام مدرجات ممتلئة باستاد يوهان كرويف في مواجهة كان من المتوقع أن تكون متكافئة لكنها لم تكن كذلك.

وبدت تسديدة تاديتش من ركلة حرة في طريقها للمرمى لكن رويس قائد دورتموند لمس الكرة وساعدها على دخول الشباك ليحتسب هدفا عكسيا.

وضاعف بليند النتيجة بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 25 وكان بوسع أياكس التقدم بنتيجة أكبر في الشوط الأول لولا جريجور كوبل حارس دورتموند الذي تصدى لعدة كرات صعبة.

وسدد أنطوني، الذي خاض مباراته الأولى مع منتخب البرازيل الأسبوع الماضي، بقدمه اليسرى في الشباك في الدقيقة 57 ليواصل أياكس فرض سيطرته.

كما ساعد أياكس الأداء الدفاعي السيىء من دورتموند، خاصة عندما ارتقى آلير بدون رقابة ليحول تمريرة بليند العرضية برأسه في الشباك محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 72.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في دورتموند في الثالث من نوفمبر.

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