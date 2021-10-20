الريال يقسو على شاختار بخماسية نظيفة في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين وصنع هدفا وواصل زميله الفرنسي كريم بن زيمة تألقه في الموسم الحالي ليقودا ريال مدريد الإسباني إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

على استاد "دونباس آرينا" بمدينة دونيتسك الأوكرانية، لقن الريال مضيفه شاختار درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة في عقر داره ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام شيريف تيراسبول.

وواجه الريال ندية واضحة ودفاعا صلدا من شاختار في الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه بهدف من النيران الصديقة حيث سجله سيرجي كريفتسوف لاعب شاختار عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

ولكن السد الدفاعي لشاختار انهار في الشوط الثاني لتستقبل شباكه ثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة من هذا الشوط وسط تألق واضح من بن زيمة وفينيسيوس جونيور.

وجاءت الأهداف الثلاثة بتوقيع فينيسيوس في الدقيقتين 51 و56 ورودريجو في الدقيقة 65 فيما اختتم الفرنسي كريم بن زيمة التسجيل في المباراة بالهدف الخامس للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للقاء.

وتجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات ليقبع في قاع المجموعة.

وكانت المباراة أمس أفضل استعداد للريال قبل مباراة الكلاسيكو المهمة والصعبة أمام برشلونة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وبدأ الريال المباراة بهجوم ضاغط بحثا عن هدف مبكر في شباك مضيفه لكن محاولات الفريق لم تحقق ما سعى إليه حيث ذهبت تسديدة كريم بن زيمة بجوار القائم في الدقيقة الثالثة كما تصدى حارس شاختار لتسديدة صاروخية أطلقها توني كروس من مسافة بعيدة في الدقيقة التالية.

وواصل الريال ضغطه الهجومي فيما اعتمد شاختار على المرتدات السريعة التي لم تشكل خطورة حقيقية في البداية.

ولكن بمرور الوقت، أصبح الأداء أكثر تكافؤا بين الفريقين وشكلت مرتدات شاختار بعض الإزعاج لدفاع الريال وإن لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال باستثناء هجمة سريعة في الدقيقة 23 وصلت منها الكرة أمام مرمى الريال لكن الدفاع أبعدها قبل إسمايلي الذي أشار الحكم لتسلله.

وتصدى أناتولي تروبين حارس شاختار لتسديدة أخرى خطيرة من توني كروس في الدقيقة 30.

وواصل دفاع شاختار صموده في مواجهة محاولات الاختراق من لاعبي الريال حتى منحت النيران الصديقة الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 37.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للريال وتمريرة عالية لعبها لوكاس فاسكيز من الناحية اليمنى وحاول سيرجي كريفتسوف لاعب شاختار إبعاد الكرة قبل كريم بن زيمة المندفع على حدود منطقة الجزاء ولكنه حولها إلى داخل مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

ومنح الهدف فريق الريال مزيدا من الثقة ليواصل الملكي ضغطه الهجومي في الدقائق التالية لكن تروبين تصدى مجددا لتسديدة قوية أطلقها بن زيمة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 42 ليحافظ على أمل فريقه في الرد خلال الشوط الثاني.

واستأنف الريال محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني لكنه لم يتأخر هذه المرة في ترجمة تفوقه الهجومي حيث سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال في الدقيقة 51.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للريال وانطلاقة مميزة لبن زيمة في الناحية اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى الكرواتي لوكا مودريتش أمام منطقة الجزاء ليمررها الأخير بينية مميزة إلى فينيسيوس الذي وضعها ببراعة في المرمى على يمين الحارس.

وحاول شاختار الرد على الريال وتقليص الفارق لكن كورتوا تصدى لتسديدة فيرناندو دوس سانتوس في الدقيقة 55 اثر هجمة منظمة للفريق.

وجاء الرد قاسيا من الريال، حيث سجل فينيسوس الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 56 اثر اختراقة ناجحة للاعب الذي تلاعب بخمسة من مدافعي شاختار قبل أن يسدد الكرة في المرمى.

وأطلق الريال رصاصة الرحمة على مضيفه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65 اثر هجمة منظمة سريعة تقدم فيها بن زيمة مجددا من الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى فينيسيوس داخل منطقة الجزاء ليمررها الأخير بدوره إلى رودريجو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

ورغم تأخره بأربعة أهداف، لم ييأس شاختار وإنما حاول الفريق تقليص النتيجة ولكن كورتوا أنقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 67 وتصدى لتسديدة مارلوس روميرو من داخل المنطقة.

ولم يختلف الحال فيما تبقى من المباراة، حيث ظل التفوق الهجومي للريال ومحاولات غير مجدية من شاختار للعودة في اللقاء أو تقليص الفارق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نال بن زيمة المكافأة على ما قدمه في المباراة حيث سجل الهدف الخامس للريال اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة عالية من ماركو أسينسيو تسلمها بن زيمة في وسط منطقة الجزاء خلف دفاع شاختار ثم وضعها في المرمى على يسار الحارس لينهي اللقاء بهدف خامس للريال.

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