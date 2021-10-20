الإنتر يطيح بـ "شريف" في دوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

وضع إنتر ميلان حدا للانطلاقة المثالية لشريف تيراسبول في مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 3-1 في ملعب سان سيرو أمس الثلاثاء، في أول انتصار للفريق الإيطالي بالمجموعة الرابعة.

وحقق الفريق القادم من مولدوفا انتصارين مفاجئين على شاختار دونيتسك وريال مدريد ليتصدر المجموعة ويحافظ عليها بست نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثالث، لكنه يتساوى مع ريال مدريد الذي سحق شاختار 5-صفر في أوكرانيا.

وأحرز إيدن جيكو هدف التقدم لإنتر من تسديدة مباشرة في الشوط الأول، لكن سيباستيان تيل، الذي أحرز هدف الفوز المتأخر لشريف في مدريد، أدرك التعادل بتسديدة من ركلة حرة من مدى بعيد في الدقيقة 52.

وأعادت تسديدة أرتورو فيدال التقدم لإنتر بعدها بست دقائق، قبل أن يجعل ستيفان دي فري النتيجة 3-1 لإنتر وينهي أي أمل للضيوف بتسديدة جيدة في الدقيقة 67.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز