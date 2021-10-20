مبابي وميسي يقودان سان جيرمان للفوز على لايبزيغ في أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

قاد كيليان مبابي وليونيل ميسي باريس سان جيرمان للفوز 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيغ في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وهز مبابي الشباك أولا ويتعين على ميسي توجيه الشكر لمهاجم منتخب فرنسا على ثنائيته في الشوط الثاني بعد تأخر الفريق الفرنسي 2-1 عقب هدفين من أندريه سيلفا ونوردي موكيلي بواقع هدف في كل شوط.

وصنع مبابي، الذي أضاع ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، هدف التعادل لميسي وحصل على ركلة الجزاء التي نفذها المهاجم الأرجنتيني بثقة بعد أداء باهت من اللاعب الكبير المنضم حديثا للفريق.

وبهذه النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي الذي سحق كلوب بروج 5-1 خارج ملعبه في وقت سابق اليوم. ولا يملك لايبزيغ أي نقطة.

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