"ثنائية" صلاح تقود ليفربول لفوز صعب على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي على ميلان الإيطالي 1 / صفر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الثامنة، وأضاف نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 13 ثم قلص أتلتيكو الفارق بعدما سجل أنطوان جريزمان الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 34، إلا أن محمد صلاح عاد مرة أخرى وسجل هدف ثالث لليفربول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 52.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند أربع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز بورتو على ضيفه ميلان بهدف نظيف سجله لويس دياز في الدقيقة 65.

ورفع بورتو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، وظل ميلان بلا رصيد في قاع الترتيب.

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