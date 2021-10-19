غياب جوريتسكا وديفيز ثنائي بايرن ميونيخ عن موقعة بنفيكا

المصدر: رويترز

سييفتقد بايرن ميونيخ جهود الظهير ألفونسو ديفيز ولاعب الوسط ليون جوريتسكا عندما يواجه بنفيكا في لشبونة غدا الأربعاء في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن اليوم الثلاثاء إن جوريتسكا سيغيب بسبب نزلة برد بينما سيحصل ديفيز، الذي يعاني أيضا من نزلة برد، على راحة لتجنب الإرهاق بسبب جدول مباريات بطل ألمانيا المزدحم في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ناجلزمان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل سفر الفريق "يعاني ليون من نزلة برد ولن يشارك. بالنسبة لديفيز لا توجد إصابة بدنية من مباراة ليفركوزن لكن هناك علامات على الإرهاق ولا أريد المجازفة بتعرضه لإصابة أكثر خطورة، لهذا قررنا منحه راحة لثلاثة أو أربعة أيام".

لكن بغض النظر عن التشكيلة التي سيلعب بها بايرن سيسعى مدربه لمواصلة الأداء القوي الذي أظهره الفريق في فوز ساحق 5-1 على باير ليفركوزن.

وسجل العملاق البافاري خمسة أهداف في غضون 33 دقيقة بين الدقيقتين الرابعة و37 في الشوط الأول ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال ناجلزمان "نرغب في مواصلة تقديم هذا الأداء الرائع الذي أظهرناه أمام ليفركوزن. يجب أن نكرره غدا.

"أعتقد أن الجميع سيسعدون إذا حافظنا على نفس الأداء أمام بنفيكا كما فعلنا في الشوط الأول أمام ليفركوزن".

ويتصدر بايرن المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه بعد انتصارين من مباراتين. ويحتل بنفيكا المركز الثاني بأربع نقاط. ويأتي دينامو كييف ثالثا بنقطة واحدة بينما يتذيل برشلونة الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل أول فريقين إلى دور خروج المغلوب في المسابقة.

وقال ناجلزمان "إذا كررنا ما فعلناه أمام ليفركوزن سنرفع رصيدنا في دوري الأبطال إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات وسنكون في موقف جيد جدا في المجموعة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز