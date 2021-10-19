إنفانتينو: ينبغي حسم نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين داخل الملعب

المصدر: د ب أ

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ينبغي أن تحسم داخل الملعب بعد إلغائها في وقت سابق.

وجرى إلغاء المباراة، التي جمعت الفريقين في الخامس من سبتمبر الماضي بعد سبع دقائق من بدايتها، بعد مشاركة لاعبين محترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز مع المنتخب الأرجنتيني، ما يمثل انتهاكا لقيود مكافحة جائحة كورونا في البرازيل، التي تلزم المسافرين القادمين من بريطانيا بضرورة الخضوع للعزل الطبي.

وقال إنفانتينو أمس الاثنين في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس "من الجيد دائما حسم المباريات داخل الملعب وليس خارجه.. لدينا لوائح، لنرى ما ستقرره سلطات الانضباط في فيفا".

وأضاف "لا يمكن حدوث ذلك، إيقاف المباراة بهذه الطريقة أمر غير مقبول، هذا يدمر كرة القدم".

ويحاول إنفانتينو الترويج لمخطط إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة من خلال جولته في أمريكا الجنوبية، والتي تشمل أيضا فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وتشيلي.

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