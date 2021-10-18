كلوب لا يحبذ أسلوب سيميوني لكنه يقدر نتائج أتليتيكو

المصدر: رويترز

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين إنه لا يحبذ أسلوب لعب منافسه أتليتيكو مدريد لكن لا يمكنه أن يجادل بشأن نتائج الفريق الإسباني.

ويحل ليفربول، الذي خسر ذهابا وإيابا من فريق المدرب دييجو سيميوني في دور 16 بدوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، ضيفا على أتليتيكو غدا الثلاثاء في دور المجموعات. وأبلغ كلوب، الذي انتقد أسلوب أتليتيكو الدفاعي والمتطلب بدنيا بعد الهزيمتين السابقتين، الصحفيين اليوم الاثنين أن تعليقاته كانت نابعة من الغضب والإحباط ولم يقلل من احترام المنافس الإسباني.

وأضاف المدرب الألماني "بعد المباراة الثانية كنت غاضبا ومحبطا بسبب كثير من الأشياء وكانت الأمور تسير بشكل خاطئ في العالم في هذا الوقت.

"لعبنا ضد فريق مليء باللاعبين العالميين ودافعوا بكل قوة لديهم".

وتابع "دييجو سيميوني يفعل كل شيء بطريقة صائبة وهو بطل إسبانيا ويعمل في أتليتيكو منذ وقت طويل ويقاتل اللاعبون بحياتهم وأكن لهم كل الاحترام.

"هل أحب ذلك؟ ليس كثيرا، لكن هذا لأنني أحبذ أسلوبا مختلفا في كرة القدم ويتعلق الأمر بتحقيق النجاح وأتليتيكو ناجح بالتأكيد".

وأكد كلوب أن الفوز في مواجهتين أمام فريق سيميوني هذا الموسم سيضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب على الأرجح.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن أتليتيكو صاحب المركز الثاني فيما يحتل بورتو المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل ميلان الترتيب بدون رصيد.

وواصل "اذا فزنا بالمباراتين ضد أتليتيكو سنتأهل على الأرجح. خسرنا مواجهتين في آخر مرة لذا سنرى ما سيحدث.

"لست إيجابيا لدرجة التفكير في أننا نضمن الفوز، لم نلعب جيدا في المواجهتين السابقتين لكننا تعلمنا منهما.

"غير أتليتيكو بعض اللاعبين لكنه ليس أضعف. نريد نتيجة إيجابية وأداء إيجابيا".

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