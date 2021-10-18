سيميوني: ليفربول سيجعل الأمور أكثر صعوبة علينا

المصدر: رويترز

توقع دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد تحديا صعبا على ملعبه أمام ليفربول ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء مشيدا بطريقة لعب منافسه الإنجليزي.

وفاز أتليتيكو في ثلاث من آخر أربع مباريات أمام ليفربول ومن بينها الانتصار 3-2 في ملعب آنفيلد في دور الستة عشر لموسم 2019-2020.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول أندية رائعة لكني أستمتع بمشاهدة ليفربول بشكل خاص.

"يضغطون بشدة على المنافس ولا يخشون ترك مساحات في خط الظهر. يملك ليفربول لاعبين في غاية السرعة يجيدون شن الهجمات المرتدة.

"مع عودة فيرجيل فان دايك الآن من إصابة طويلة أصبح الفريق أكثر قوة دفاعيا.

"سيجعلون الأمور أكثر صعوبة علينا. سنحاول العثور على طريقة للنيل منهم. يجب أن نضاهي طريقة لعبهم وأن نصنع الفرص".

وأضاف سيميوني أن قلب الدفاع خوسيه خيمنيز ولاعب الوسط ماركوس يورينتي والمهاجم ماتيوس كونيا سيخضعون لتقييم في اللحظة الأخيرة لمعرفة مدى جاهزيتهم لخوض المباراة.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في المجموعة الثانية بأربع نقاط من مباراتين متأخرا بنقطتين عن ليفربول المتصدر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز