الصغير فاتي يقود برشلونة لتحقيق "ريمونتادا" ضد فالنسيا في الليغا

المصدر: رويترز

احتفى أنسو فاتي بأول مباراة أساسية له خلال عام تقريبا بتسجيل هدف وصناعة آخر خلال انتفاضة برشلونة لتحويل التأخر إلى فوز 3-1 على فالنسيا في كامب نو بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

ورغم السماح بحضور الجماهير بسعة كاملة لأول مرة منذ مارس 2020 امتلأت نصف المدرجات فقط وساد الصمت بعد خمس دقائق من البداية حين سجل خوسيه جايا الهدف الأول لفالنسيا بتسديدة من مسافة بعيدة.

ورد برشلونة بقوة وأدرك فاتي التعادل في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وسقط المهاجم الصاعد داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة جايا قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول ونفذ ممفيس ديباي ركلة الجزاء بنجاح.

وسدد كارلوس سولير في إطار المرمى خلال محاولات بلنسية للتعادل لكن صاحب الضيافة ضمن الانتصار حين سجل البديل فيليب كوتينيو من مسافة قريبة قبل خمس دقائق على النهاية.

وصعد فريق المدرب رونالد كومان للمركز السابع برصيد 15 نقطة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال سوسيداد وتتبقى مباراة لبرشلونة.

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