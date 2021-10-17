توتنهام يقلب تأخره لفوز ثمين على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

قلب توتنهام تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه نيوكاسل اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، والتي شخدت اليوم أيضا فوز ويستهام على مضيفه إيفرتون 1 / صفر.

على استاد "جيمس بارك" ، قدم نيوكاسل وتوتنهام مباراة في غاية الإثارة خاصة في شوطها الأول الذي شهد أربعة أهداف كما توقفت المباراة لعدة دقائق بسبب مشكلة في المدرجات.

وقلب توتنهام تأخره بهدف مبكر للغاية إلى فوز ثمين 3 / 2 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس فيما تجمد رصيد نيزكاسل عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وباغت نيوكاسل ضيفه بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثانية بتوقيع كالوم ويلسون ، ولكن توتنهام رد بهدفين متتاليين سجلهما تانجي ندومبلي وهاري كين في الدقيقتين 17 و22 .

وتوقفت المباراة بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 40 من المباراة ، أشار سيرجو ريجيلون لاعب توتنهام إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لاستبيان الموقف حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

وإزاء ذلك ، قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف فعاليات اللعب.

ومع استئناف اللعب بعد عدة دقائق من التوقف ، واصل توتنهام تفوقه لينهي الشوط بهدف ثالث له في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط بتوقيع الكوري هيونج مين سون.

وفي الدقيقة 90 ، فاجأ نيوكاسل ضيفه بالهدف الثاني الذي جاء عبر النيران الصديقة حيث سجله إيريك داير لاعب توتنهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وكسر ويستهام عناد إيفرتون وألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه في الموسم الحالي بالتغلب عليه 1 / صفر.

ورفع ويستهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام إيفرتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل أنجيلو أوجبونا هدف الفوز لويستهام في الدقيقة 74 .

والهزيمة هي الأولى لإيفرتون بملعبه على استاد "جوديسون بارك" في مختلف البطولات هذا الموسم.

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