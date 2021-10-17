"فيفا" يرفض تعديل لائحة اتحاد الكرة المصري

المصدر: د ب أ

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تلقيه إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يرفض فيه إجراء أي تعديل على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن الدخول في عملية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم قبل أقل من ثلاثة أشهر على نهاية تفويض لجنة التطبيع المكلفة بإدارته، أمر محفوف بالمخاطر ولا يتوافق مع قرار مجلس الفيفا الأخير بخصوص مد تفويض اللجنة".

وأضاف :"جاء ذلك في رد (فيفا) على طلب عدد من الأندية بإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة التي تم إقرارها في (تشرين ثان) نوفمبر الماضي واعتمدها فيفا في يونيو الماضي، وبدوره قام الاتحاد المصري برفع هذه الطلبات إلى الاتحاد الدولي".

وأوضح :"كما جاء في رد الاتحاد الدولي بيان بأسباب عدم جدوى الاقتراحات المقدمة بشأن التعديلات، وتناول ذلك بالرد على كل مقترح من مقترحات التعديل بالتفصيل..كما حدد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن تتولى اللجنة إدارة العملية الانتخابية المقبلة والجمعية العمومية على أساس لائحة النظام الأساسي للاتحاد 2020 والمعتمدة من (فيفا)، ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصري 2021".

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