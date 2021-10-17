توقف مباراة نيوكاسل وتوتنهام بسبب أزمة صحية لأحد المشجعين

المصدر: د ب أ

توقفت مباراة نيوكاسل مع توتنهام في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 40 من المباراة ، أشار سيرجو ريجيلون لاعب توتنهام إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لاستبيان الموقف حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

وإزاء ذلك ، قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف فعاليات اللعب.

وكان توتنهام قلب تأخره بهدف مبكر إلى تقدم ثمين 2 / 1 على نيوكاسل.

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