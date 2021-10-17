بايرن يسحق ليفركوزن بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الألماني

المصدر: رويترز

سحق بايرن ميونيخ مضيفه باير ليفركوزن 5-1 اليوم الأحد حيث قدم فريق المدرب يوليان ناجلزمان أداء مذهلا وسجل أهدافه في الشوط الأول ليسكت جماهير صاحب الأرض ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من بروسيا دورتموند.

وأحرز كل من روبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري هدفين ليرتفع رصيد بايرن إلى 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة على دورتموند فيما بقي ليفركوزن في المركز الثالث وله 16 نقطة.

وتقدم بايرن بعد ثلاث دقائق من ركلة حرة وصلت إلى دايو أوباميكانو غير المراقب الذي حولها إلى ليفاندوفسكي ليهز الشباك بكعب القدم.

وواصل بايرن هجومه وكاد ليروي ساني أن يعزز من تقدمه لكن تسديدته ارتدت من القائم كما أنقذ الحارس لوكاس هراديسكي تسديدة منخفضة من ليون جوريتسكا.

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني عند مرور نصف ساعة بعد هجمة مرتدة قادها ألفونسو ديفيز الذي راوغ عدة لاعبين داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى المهاجم البولندي ليضعها في المرمى بسهولة.

وسجل بايرن ثلاثة أهداف في غضون ثلاث دقائق بدأها توماس مولر قبل أن يضيف جنابري هدفين أحدهما من تمريرة من مولر والآخر من جوريتسكا.

وقال ليفاندوفسكي الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري مع إرلينج هالاند بتسعة أهداف لكل منهما "عندما تسجل خمسة أهداف في 45 دقيقة فهذا يوضح الأداء الذي نقدمه.

"بعد 45 دقيقة كان يمكننا العودة إلى ميونيخ بالنقاط الثلاث".

وأنقذ مانويل نوير مرماه من عدة فرص لليفركوزن الذي نجح في هز الشباك أخيرا بعد عشر دقائق من الشوط الثاني عندما مرر فلوريان فيرتس كرة إلى باتريك شيك الذي سددها لتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.

وألغى الحكم هدف البديل لوكاس ألاريو لاعب ليفركوزن بداعي التسلل في اللحظات الأخيرة.

وقال هراديسكي "آمالنا انتهت بعد الهدف الأول والدقائق السبع. يجب على الجميع النظر في المرآة وسؤال أنفسهم هل قاموا بما يكفي من أجل الفريق اليوم. لم نستحق الأجواء وامتلاء مدرجات الملعب".



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