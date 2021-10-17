ويستهام يلحق بإيفرتون الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم

المصدر: د ب أ

كسر ويستهام عناد إيفرتون وألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه في الموسم الحالي بالتغلب عليه 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ويستهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام إيفرتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل أنجيلو أوجبونا هدف الفوز لويستهام في الدقيقة 74 .

والهزيمة هي الأولى لإيفرتون بملعبه على استاد "جوديسون بارك" في مختلف البطولات هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز