سولشار: لا أعذار لمانشستر يونايتد بعد تعثر جديد

المصدر: رويترز

حمّل أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد نفسه مسؤولية الأداء المتواضع خلال الهزيمة 4-2 أمام ليستر سيتي والبقاء دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ولم يحافظ يونايتد على تقدمه بهدف، ووجد نفسه متأخرا 2-1، ورغم إدراك التعادل، سجل ليستر هدفين قرب النهاية ليخرج فائزا.

وهذه أول خسارة ليونايتد خارج أرضه في الدوري بعد 29 مباراة متتالية، لتحوم الشكوك حول إمكانية المنافسة على لقب الدوري لأول مرة منذ 2013 عندما توج آنذاك مع المدرب المخضرم أليكس فيرجسون.

وقال سولشار لشبكة سكاي سبورتس "عندما تنظر إلى المباراة، استقبلنا الأهداف الأربعة بشكل سيء. بالنظر إلى طريقة لعبنا، فنحن لا نستحق مواصلة الحفاظ على السجل الخالي من الهزيمة خارج الأرض".

وأضاف "أنا أختار التشكيلة. هاري مجواير لم يكن يعاني من أي آثار للإصابة، وأنا أتحمل المسؤولية في حال أن الاختيار لم ينجح. من المحتمل أكون قد اتخذت بعض القرارات الخاطئة".

وتابع "في الفترة الأخيرة مستوانا ليس جيدا، وفقدنا الكثير جدا من النقاط، وهذا الشيء يجب أن نحاول إصلاحه. ربما ينبغي علينا إجراء تغييرات، فهل نحتاج إلى المزيد من اللاعبين؟ ماذا نحتاج؟".

وكان مجواير، الذي تعرض لإصابة في الساق خلال الخسارة 1-صفر أمام أستون فيلا الشهر الماضي، مرشحا للغياب عن مواجهة ليستر لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية وظهر بشكل متواضع ضد فريقه السابق.

ولم يظهر كريستيانو رونالدو بشكل جيد أيضا وافتقر للمسة الحاسمة، كما أخفق جيدون سانشو المنضم في صفقة ضخمة هذا الموسم في ترك بصمة، وخرج في الشوط الثاني واشترك ماركوس راشفورد بدلا منه.

لكن الغريب أن راشفورد الذي شارك في مباراته الأولى منذ الخضوع لجراحة في الكتف في أغسطس آب ظهر بشكل أفضل وسجل هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 82.

لكن يونايتد انهار في اللحظات الأخيرة وكلفه الدفاع المتواضع الخسارة، ويعتقد سولشار أن صاحب الأرض استحق بالفعل الفوز.

وقال المدرب النرويجي "لن أتقدم بأي أعذار للفريق الذي أشركته. هم لاعبون من الطراز الرفيع ونحن لم نلعب بالشكل المطلوب. لم يكن الأداء جيدا ومن المحبط استقبال هدفين من ركلتين ثابتتين".

وأضاف "الشيء الإيجابي الوحيد عودة ماركوس. إنه في حالة بدنية جيدة وكان حاسما وهذه أفضلية كبيرة".



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