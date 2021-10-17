قمة سعودية بين الهلال والنصر في قبل نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

تأهل الهلال لمواجهة غريمه النصر في قمة سعودية بالدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن سجل الفرنسي بافتيمبي جوميس هدفين في فوزه 3-صفر على بيروزي الإيراني وصيف البطل اليوم السبت في الرياض.

وفي العاصمة السعودية أيضا حقق النصر فوزا كبيرا 5-1 على الوحدة الإماراتي في وقت سابق اليوم ليبلغ قبل النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وسجل سالم الدوسري هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن أحسن استغلال تمريرة محمد كنو ليضع الهلال بطل 2019 في المقدمة في الدقيقة 27.

وضاعف جوميس النتيجة بتسديدة أمام المرمى الخالي من متابعة لتمريرة ماتيوس بيريرا بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومرر الدوسري إلى جوميس ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 70 قرب المرمى.

وسجل جلال الدين مشاريبوف هدفين وصنع آخر ليبلغ النصر المربع الذهبي للعام الثاني على التوالي بعد خسارته بركلات الترجيح من بيروزي في الموسم الماضي.

افتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للنصر مبكرا في الدقيقة السابعة بعد تبادل للكرة مع مشاريبوف مهاجم أوزبكستان.

وانهار الوحدة في الشوط الثاني ليستقبل أربعة أهداف إذ ضاعف مشاريبوف النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وبعد أربع دقائق مرر حمد الله كرة على طبق من ذهب إلى عبد الفتاح عسيري ليسدد في المرمى الخالي.

وصنع حمد الله هدفا ثانيا إلى مشاريبوف بينما أكمل سامي النجعي الخماسية بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد قبل 16 دقيقة على النهاية.

وقلص المخضرم إسماعيل مطر الفارق للوحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة رأس

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