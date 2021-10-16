برويا يهدي ساوثامبتون فوزه الأول وليدز يواصل التراجع

المصدر: رويترز

حقق ساوثامبتون فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفضل هدف أرماندو برويا في الشوط الثاني ليفوز 1-صفر على ليدز يونايتد اليوم السبت.

وتقدم فريق المدرب رالف هازنهوتل إلى المركز 15، ويتفوق بنقطة واحدة ومركزين على ليدز المتعثر.

واقترب ساوثامبتون من التسجيل بعدما حول برويا ركلة ركنية نفذها نيثن ريدموند نحو القائم البعيد، لكن زميله محمد اليونسي فشل في تحويلها إلى هدف.

وتعاون ريدموند وبرويا في الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، حيث مرر الأول كرة حولها زميله المعار من تشيلسي إلى هدفه الأول في الدوري الممتاز بعدما وضع الكرة في سقف الشبكة.

وأهدر دانييل جيمس فرصة لإدراك التعادل لليدز وسط معاناة من فريق المدرب مارسيلو بيلسا في صناعة الفرص.



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