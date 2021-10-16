ليستر ينتفض ويسحق يونايتد في البريميرليغ

المصدر: رويترز

أنهى ليستر سيتي سلسلة من أربع مباريات بلا فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتفوق 4-2 على مانشستر يونايتد بمساعدة هدف رائع من جيمي فاردي اليوم السبت.

وكان التعادل 2-2 يسيطر على اللقاء، قبل أن يسدد فاردي كرة قوية تستقر في الشباك في نهاية خمس دقائق مثيرة، ثم أضاف البديل باتسون داكا الهدف الرابع لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وافتتح ميسون جرينوود التسجيل ليونايتد في الدقيقة 19 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء من 20 متر.

لكن يونايتد دفع ثمن التمرير الخاطئ من الخط الخلفي، حيث خطف كليتشي إيهيناتشو من هاري مجواير ومرر إلى يوري تيليمانس الذي وضع الكرة عالية ومرت من فوق الحارس ديفيد دي خيا ودخلت المرمى.

وسجل تشالار سويونجو مدافع ليستر الهدف الثاني لأصحاب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 78، قبل أن يسجل البديل ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 82 في ظهوره الأول بعد الخضوع لجراحة في الكتف في أغسطس آب.

وبعد أقل من 60 ثانية، مرر البديل أيوزي بيريز الكرة في طريق فاردي الذي أطلق تسديدة هائلة ولم يمنح دي خيا أي فرصة للتدخل، قبل أن يستغل داكا ارتباكا جديدا في دفاع يونايتد ويسجل من مدى قريب.



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