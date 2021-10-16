سيلفا ودي بروين يقودان مانشستر سيتي للفوز على بيرنلي

المصدر: رويترز

سجل برناردو سيلفا وكيفن دي بروين ليفوز مانشستر سيتي 2-صفر على بيرنلي في استاد الاتحاد ويصبح على بعد نقطة واحدة من ليفربول المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح البرتغالي سيلفا التسجيل في الدقيقة 12 بعدما تابع كرة ردها الحارس نيك بوب عقب تسديدة فيل فودن.

وتسبب بيرنلي في بعض المشكلات لسيتي، وكان ماكسويل كورنيه قريبا من إدراك التعادل بعدما تابع تمريرة دوايت ماكنيل، لكن الحارس زاك ستيفن تألق وأنقذ الفرصة بقدميه.

وأطلق جوش براونهيل تسديدة قوية من داخل المنطقة مستغلا تردد دفاع سيتي، حيث أنهى بيرنلي النصف الأول بقوة.

واقترب رياض محرز من إضافة الهدف الثاني لسيتي قبل الاستراحة لكنه سدد في العارضة بعد تحرك جيد من سيلفا.

وحسم سيتي الفوز في الدقيقة 70 حيث فشل آشلي وستوود في تشتيت الكرة لتصل إلى دي بروين الذي سدد بقوة داخل المرمى بقدمه اليسرى.

وأصبح فريق المدرب بيب جوارديولا يملك 17 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، لكن تشيلسي قد يستعيد الصدارة إذا فاز على برنتفورد اليوم أيضا.



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