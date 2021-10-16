النجم الساحلي يتعادل مع الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت بين الجيش الرواندي وضيفه النجم الساحلي التونسي اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم النجم الساحلي بهدف سجله الطيب مزياني في الدقيقة الثالثة، وتعادل الجيش الرواندي عن طريق مانيشيموي دجابال في الدقيقة 40.

ويحتاج النجم الساحلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب ليتأهل لدور الـ16 (المجموعات)، فيما يحتاج الجيش الرواندي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف ليتأهل للدور التالي.

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