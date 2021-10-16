دورتموند يهزم ماينز ويتصدر الدوري الألماني مؤقتا

المصدر: د ب أ

اعتلى فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفضل الفوز على ضيفه ماينز 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من البوندسليجا.

وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على مضيفه انتراخت فرانكفورت 2 /1 ويونيون برلين على ضيفه فولفسبورج 2 /صفر وبوخوم على مضيفه جرويتر فورت 1 /صفر وتعادل فرايبورج مع ضيفه لايبزج 1 /1.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه باير ليفركوزن.

وتقدم ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة الثالثة ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

ورد جوناثان بوركاردت بالهدف الوحيد لماينز قبل ثلاث دقائق من النهاية ثم أحرز هالاند الهدف الثاني له والرابع لدورتموند في الوقت بدل الضائع.

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