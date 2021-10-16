ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

واصل لاعب كرة القدم الإنجليزي محمد صلاح صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف حيث سجل هدفا وصنع آخر كما أحرز زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه واتفورد اليوم السبت بافتتاح مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد اليوم ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

وكان السنغالي ساديو ماني زميل صلاح بفريق ليفربول انضم إلى نادي المئة بالدوري الإنجليزي في نفس المباراة بعدما سجل الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي وهو الهدف الأول لليفربول في شباك واتفورد اليوم ليصبح ثالث لاعب أفريقي يصل لحاجز الـ100 هدف في الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف ماني في الدقيقة التاسعة من المباراة اثر تمريرة من صلاح ثم سجل صلاح هدفه رقم 104 بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويستطيع صلاح الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من خلال أي هدف آخر يحرزه لليفربول.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماني وفيرمينو في الدقيقتين التاسعة و37 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف فيرمينو وصلاح هدفين لليفربول في الدقيقتين 52 و54 قبل أن يختتم فيرمينو التسجيل في المباراة بالهدف الثالث له (هاتريك) وهو الخامس للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتصدر جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام تشيلسي انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد واتفورد عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر بعدما مني الهزيمة الثانية على التوالي.

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